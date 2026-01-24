U-17女子W杯で2ゴール経験の現役20歳DF、冬季オリンピックに出場へ「成功するために誰かを真似る必要はない」
U-17女子ワールドカップに出場したDFサミー・スミスがクロスカントリーでミラノ・コルティナ冬季オリンピックアメリカ代表メンバーに選ばれた。
『NBCスポーツ』などによると、20歳のスミスは幼少期から様々なスポーツを経験。アイスホッケーやアメリカンフットボールといった国内で人気の競技も経験してきたという。その中でもサッカーの技術が高く、U-15から世代別のアメリカ女子代表入りを果たして2022年にはU-17ワールドカップにも出場した。4-0で勝利したモロッコ戦ではDFながら2ゴールを奪っている。
現在はスタンフォード大で大学女子サッカーに臨んでおり、昨年12月には全米選手権で準優勝に輝いた。その一方、5歳から始めたスキーも並行して続けている。21年からはノルディックスキープレーヤーとなり、翌年にクロスカントリーのアメリカ代表に初選出。24年にはノルディックスキージュニア選手権フリースタイルスプリント競技でアメリカ人初の銀メダル獲得も果たすほどの実力者だ。
そうした中で今月クロスカントリーメンバー入りを果たし、オリンピック初出場が確定。アメリカスキー&スノーボード財団は「真のマルチスポーツアスリートだ」と紹介し、オリンピックでの活躍を期待している。
スミスは『アイダホ・ステートマン』を通じて「成功するために誰かを真似する必要はないことを示せた」と胸を張り、「複数競技を楽しんでいる中、一つの競技に専念するように強いられている子供たちへの強いメッセージにもなるだろう」とも語って同じ道を目指す後輩たちにエールを送った。
