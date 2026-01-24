日本テレビで放送の新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組「うぶごえ」。これまでに4回の放送を行い、令和のJ-POPを牽引する「ボカロP（コンポーザー）」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいて新たな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着してきた。

そんな「うぶごえ」の次回放送が、3月12日（木）25:29〜25:59（関東）に決定！放送終了後、TVer・Huluにて配信。

今回はイープラスが主催する、ボカロP・歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント「eplus presents FAVOY TOKYO」とコラボレーション。3月26日（木）に東京・お台場のZepp DiverCity(TOKYO)で行われる「FAVOY TOKYO」の公演が「うぶごえコラボDAY」となり、「うぶごえ」でマッチングしたアーティストが出演。それぞれの楽曲を披露しつつ、番組内で制作した楽曲が初披露される。

「うぶごえ」でマッチングしたアーティストは、コンポーザーとして、“歌い手”出身でシンガー・トラックメイカーとして多様なジャンルを独自のスタイルで発信する水槽。シンガーとして、様々なCM・アニメ主題歌の歌唱、さらに米津玄師はじめ多くのアーティストとのコラボも話題のDaoko。そしてイラストレーターとしては「FAVOY TOKYO」のビジュアルも手掛ける青を中心に繊細なタッチを得意とする萩森じあが決定。

水槽とDaokoが「FAVOY TOKYO」に出演し、それぞれに歌唱。さらに番組で制作した楽曲を初披露する。さらなる詳しい情報は、「うぶごえ」（X：@ntv_ubugoe）、「FAVOY」のSNSにて更新。



＜番組概要＞

MC：山田涼介

出演者：近藤春菜 / syudou

ボカロP（コンポーザー）：水槽 / シンガー：Daoko / 絵師：萩森じあ

番組公式Ｘ：@ntv_ubugoe

番組HP：https://www.ntv.co.jp/ubugoe/

TVer：https://tver.jp/series/srn654sh7o

Hulu：https://www.hulu.jp/ubugoe

＜公演概要＞

公演名：eplus presents FAVOY TOKYO

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

開催日時：2026年3月25日（水） ・3月26日（木）18:00開場／19:00開演

※うぶごえコラボDAYは3月26日（木）になります

出演（五十音順）：

2026年3月25日（水）

弌誠／いゔどっと／ナナヲアカリ ゲスト：Sou／超学生

2026年3月26日（木）

水槽／Daoko／FantasticYouth ゲスト：yowa（from CLAN QUEEN）

チケット：単日券 1F全自由 / 2F指定 \7,500（税込） U-18限定通し券 1F全自由 \9,800（税込）

主催／企画制作：イープラス

制作協力：YUMEBANCHI（東京）

協力：日本テレビ「うぶごえ」