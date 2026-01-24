宮世琉弥 3rdアルバム『Illusion』 発売決定！新アーティスト写真＆アルバムジャケット写真も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月22日に22歳の誕生日を迎えた宮世琉弥が、1月24日大阪にてファンクラブイベント『宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy Birthday 22nd」を開催し、3月25日に3rdアルバム『Illusion』をリリースすることを発表した。

■アートワークには宮世琉弥と花々が共鳴し合ったビジュアルを採用

本アルバムは、俳優・アーティストとして活動している宮世にちなんで“二面性”というワードから着想を得て『Illusion』というタイトルに。様々な色の楽曲を収録予定で、色彩豊かな宮世を見ることができ、「Illusion」を感じられるようなアルバムとなる。

本作はBlu-rayが付属する初回生産限定盤とCDのみ初回仕様限定盤で発売。初回生産限定盤は窓あきスリーブ仕様となり、表紙の絵柄を変えることができる。

アルバム発売情報解禁とともに、アートワークも解禁。宮世琉弥と花々が共鳴し合ったビジュアルが採用されており、宮世琉弥の魅力を存分に引き出されている。アルバム購入特典も発表された。詳細はオフィシャルサイトで。

また、アルバムの発売を記念し、3月15日に東京・ゲートシティ大崎、3月21日に大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート、そして発売日の3月25日に神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて本作のリリースイベントが実施されることも決定した。

なお、『Illusion』をSony Music Shopのチケット購入応募権利（シリアルコード）付き限定カートにて該当期間に予約すると、『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』チケット先行受付（抽選）に申し込むことができる。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『Illusion』

■【画像】『Illusion』のジャケット写真