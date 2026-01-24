明日1月25日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH海岸！城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、冬の東京湾に潜む巨大高級魚“海のドラゴン”の捕獲に挑戦。さらに、DASH海岸の悲願、夢の調味料“海の結晶”がついに完成。“海のドラゴン”×“海の結晶”×福島の新米、奇跡のコラボ飯が爆誕！

◆「来てる！来てる！でかい！」東京湾のドラゴンの正体とは!?

体長1メートルを優に超えカミソリのような切れ味鋭い牙を持つ、東京湾の超危険なヌシ、人呼んで“海のドラゴン”。冬は脂が乗って美味となり1匹1万円を超えることも。しかし警戒心が異常に強く、その生態を知らなければ釣り上げることは極めて困難な超難敵。

まずはドラゴン捕獲のヒントを得るため、都内の水族館で小型のドラゴンと対面。体は小さくても生態は同じ。一体どんな捕食行動をとるのか？水族館のバックヤードに潜入してその秘密を体験した城島たちは「こんな貴重な経験ない！」とテンション爆上がり。悪戦苦闘の末にドラゴン捕獲の必殺技を習得し、いざ東京湾の大海原へ。

ドラゴンを釣るための餌は、大きなマイワシを丸ごと1匹。小細工抜きの大胆な作戦に、城島も「すっげえ燃えてきた！」と意気込むが…警戒心が強いドラゴンとの闘いは、休む暇のない筋力勝負。“体力お化け”の森本も開始早々に腕がパンパンになり「しんどい！」。そんな中、桝の竿に手応えが！「来てる！来てる！でかい！」海のドラゴンの正体とは!?

一方、“海のドラゴン”をおいしくいただくために、昨年夏から横浜DASH海岸で動き出していた夢の調味料づくり。初上陸から17年、ゴミとヘドロだらけだったDASH海岸は今や生命あふれる海に。環境も改善されてきた今ならば、念願だった“海の結晶”＝塩がとれるはず。そのための装置を自分たちで手づくり。さらに、強力な助っ人“海のガッキー”の力も借り、猛暑の中で地道な作業を続けること3カ月、ついに奇跡の調味料が完成！

出来上がった“海の結晶”を使ってうまみを最大限に引き出したドラゴンと、福島DASH村で育てた新米が奇跡のコラボ。「めっちゃウマい！今までのDASHの中で1位かも！」「むちゃくちゃおいしい！家族に食べさせたい！」。みんなの箸が止まらない、番組史上最高の豪快飯が爆誕！