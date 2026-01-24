24日、新潟県内は広い範囲で大雪となりました。山沿いでは2mを超える積雪を記録。平地でも長岡市や上越市で1mを超えています。午後からは新潟市内でも降り方が強まり、中央区は午前10時の10㎝から午後4時には31㎝へ、積雪が6時間で21cmも増えました。



■積雪の深さ（午後4時）

魚沼市守門 256㎝

十日町市 214㎝

魚沼市小出 201㎝

上越市安塚 182㎝

津南町 154㎝

上越市高田 114㎝

長岡市 107㎝



新潟県内は強い寒気の影響で、25日にかけても山沿いだけでなく、平地でも大雪となる見込みです。24日午後6時現在、新潟地域と五泉市、聖籠町に大雪警報が発表されていますが、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、大雪警報の発表地域が更に広がる可能性があります。



［雪の予想］

25日午後6時までの24時間予想降雪量は、以下の通りです（いずれも多いところ）。

・下越平地 50cm

・下越山沿い 50cm

・中越平地 40cm

・中越山沿い 80cm

・上越平地 40cm

・上越山沿い 80cm

・佐渡 20cm



新潟地方気象台は下越について24日夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒を、新潟県全域に対しては25日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪・なだれ・路面の凍結に注意するよう、呼びかけています。また、25日明け方にかけては、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。



国土交通省北陸地方整備局とNEXCO東日本によりますと、新潟県内の高速道路は24日午後9時頃から、除雪のため以下の区間で通行止めを予定しています。



・北陸道 朝日IC～三条燕IC

・関越道 六日町IC～長岡JCT

・上信越道 長野IC～上越JCT



これらの高速道路と並走する国道8号、17号、18号でも同時に通行止めを実施予定です。



JR東日本によりますと、25日は信越本線や上越線、越後線など新潟県内のJR各線で運転見合わせや運休を予定しています。ホームページなどで最新の運行情報をご確認ください。