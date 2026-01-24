今夜からあす夜遅くにかけ再び大雪か　近畿60センチ北陸80センチの降雪予想　警報級のおそれも

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、２１日からの大雪で東北地方から山陰にかけては積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。



そんな中、今夜からあす夜遅くにかけて再び大雪となる予想となっています。特に、北陸地方や東海地方では、気圧の谷の影響で発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。



■これまでの積雪



２４日午後３時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）は以下の通りです。





京都府京丹後市峰山：４７センチ舞鶴：１９センチ兵庫県香美町兎和野高原：８２センチ香美町香住：５５センチ豊岡：３０センチ滋賀県長浜市余呉町柳ケ瀬：７２センチ高島市今津：１３センチ彦根：９センチ米原市朝日：５センチ新潟県魚沼市守門：２５９センチ十日町：２１０センチ魚沼市小出：２０２センチ富山県富山市猪谷：４９センチ砺波：４０センチ（欠測値を含む）高岡市伏木：３８センチ石川県白山市河内：４８センチ珠洲：２９センチ加賀中津原：２９センチ福井県大野市九頭竜：１２５センチ大野：９６センチ南越前町今庄：７１センチ■今後の雪予想２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、以下の通りです。北陸地方：８０センチ関東甲信地方：７０センチ東海地方：７０センチ東北地方：６０センチ近畿地方：６０センチ北海道地方：５０センチ■地域別の詳細京都府２５日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、北部山地：１５センチ北部平地：１５センチ京都・亀岡山地：１５センチ京都・亀岡平地：３センチ南丹・京丹波：１５センチ山城中部：０センチ山城南部：０センチ２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部山地：５０センチ北部平地：３０センチ京都・亀岡山地：５０センチ京都・亀岡平地：５センチ南丹・京丹波：５０センチ山城中部：１センチ山城南部：１センチ滋賀県２５日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、北部山地：４０センチ北部平地：２０センチ南部山地：７センチ南部平地：１センチ２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北部山地：６０センチ北部平地：４０センチ南部山地：３０センチ南部平地：１０センチ北陸地方２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、新潟県平地：５０センチ新潟県山沿い：８０センチ富山県平地：４０センチ富山県山間部：６０センチ石川県平地：４０センチ石川県山地：７０センチ福井県平地：４０センチ福井県山地：７０センチ京都府や滋賀県などの近畿北部や北陸地方では、雪雲が予想以上に発達したり停滞した場合、警報級の大雪となる可能性があります。