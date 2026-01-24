今夜からあす夜遅くにかけ再び大雪か 近畿60センチ北陸80センチの降雪予想 警報級のおそれも
日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、２１日からの大雪で東北地方から山陰にかけては積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。
そんな中、今夜からあす夜遅くにかけて再び大雪となる予想となっています。特に、北陸地方や東海地方では、気圧の谷の影響で発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。
■これまでの積雪
２４日午後３時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）は以下の通りです。
京丹後市峰山：４７センチ
舞鶴：１９センチ
兵庫県
香美町兎和野高原：８２センチ
香美町香住：５５センチ
豊岡：３０センチ
滋賀県
長浜市余呉町柳ケ瀬：７２センチ
高島市今津：１３センチ
彦根：９センチ
米原市朝日：５センチ
新潟県
魚沼市守門：２５９センチ
十日町：２１０センチ
魚沼市小出：２０２センチ
富山県
富山市猪谷：４９センチ
砺波：４０センチ（欠測値を含む）
高岡市伏木：３８センチ
石川県
白山市河内：４８センチ
珠洲：２９センチ
加賀中津原：２９センチ
福井県
大野市九頭竜：１２５センチ
大野：９６センチ
南越前町今庄：７１センチ
■今後の雪予想
２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、以下の通りです。
北陸地方：８０センチ
関東甲信地方：７０センチ
東海地方：７０センチ
東北地方：６０センチ
近畿地方：６０センチ
北海道地方：５０センチ
■地域別の詳細
京都府
２５日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、
北部山地：１５センチ
北部平地：１５センチ
京都・亀岡山地：１５センチ
京都・亀岡平地：３センチ
南丹・京丹波：１５センチ
山城中部：０センチ
山城南部：０センチ
２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部山地：５０センチ
北部平地：３０センチ
京都・亀岡山地：５０センチ
京都・亀岡平地：５センチ
南丹・京丹波：５０センチ
山城中部：１センチ
山城南部：１センチ
滋賀県
２５日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、
北部山地：４０センチ
北部平地：２０センチ
南部山地：７センチ
南部平地：１センチ
２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北部山地：６０センチ
北部平地：４０センチ
南部山地：３０センチ
南部平地：１０センチ
北陸地方
２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
新潟県平地：５０センチ
新潟県山沿い：８０センチ
富山県平地：４０センチ
富山県山間部：６０センチ
石川県平地：４０センチ
石川県山地：７０センチ
福井県平地：４０センチ
福井県山地：７０センチ
京都府や滋賀県などの近畿北部や北陸地方では、雪雲が予想以上に発達したり停滞した場合、警報級の大雪となる可能性があります。