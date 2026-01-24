◇スキージャンプ女子W杯個人戦 札幌大会(24日〜25日、札幌・大倉山ジャンプ競技場)

スキージャンプ女子のW杯個人第21戦が24日に札幌で行われ、丸山希選手が日本人トップの4位となりました。

20日に山形県・蔵王で開催されたW杯第19戦で優勝し、通算勝利数を6勝に伸ばした丸山選手。この日は1回目のジャンプで130メートルを飛び、2位につけます。

しかし優勝が期待された2回目は126.5メートル。合計256.7ポイントで最終順位は4位となりました。

郄梨沙羅選手は1回目が124.5メートル、2回目が126メートルの合計232.1ポイントで11位。勢藤優花選手が1回目2回目ともに121メートルで合計228.8ポイントで12位、伊藤有希選手が1回目113メートル、2回目116メートルで18位に入りました。

そのほか宮嶋林湖選手が19位、一戸くる実選手が23位、中山和選手が26位、佐藤柚月選手が29位となっています。なお優勝は今シーズン12勝目を飾ったニカ・プレブツ選手でした。

▽日本勢順位★五輪出場候補選手4位丸山希★11位郄梨沙羅★12位勢藤優花★18位伊藤有希★19位宮嶋林湖23位一戸くる実26位中山和29位佐藤柚月