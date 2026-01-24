◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

男女のシングルス準々決勝が24日に行われ、張本智和選手と張本美和選手の張本兄妹(きょうだい)がそろって準決勝進出。初めての兄妹優勝なるか、注目が集まります。

先に行われた女子シングルスでは、妹・美和選手が長粼美柚選手を破り、3年連続で準決勝進出。一方、兄・智和選手は木造勇人選手とフルゲームの死闘の末にベスト4を決めました。これで3年連続で2人そろっての準決勝進出。兄妹優勝まであと2勝となりました。

兄・智和選手は、小学5年生だった2015年に初出場。18年にはそれまで4連覇をしていた水谷隼を破り、初優勝を飾りました。19年以降は、3度決勝に進出し、24年には戸上隼輔選手を下して、6大会ぶりに王者を奪還しました。一方、妹・美和選手は、2年連続の準優勝。6回戦で敗退した23年大会から直近3年連続で早田ひな選手に敗れています。

準決勝は、兄・智和選手は前回準決勝で敗れた、王者・松島輝空選手と再戦。妹・美和選手は伊藤美誠選手を破るなど、3度目の4強入りを決めた横井咲桜選手と激突し、3年連続で敗れている早田選手とは、お互い勝ち上がれば決勝で当たります。

また24日は父の誕生日。試合後、「(父は)明日の優勝を待っていると思う。1日遅れで明日、優勝をプレゼントできれば」と兄が粋なコメント。25日に準決勝、決勝が行われ、張本兄妹が偉業に挑みます。