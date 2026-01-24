◇競泳 KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(23日〜25日、東京アクアティクスセンター)

松下知之選手(東洋大)が24日の男子200m個人メドレーで優勝し、前日の400mと合わせ2冠となりました。

2024年パリ五輪では男子400m個人メドレーで銀メダルを獲得し、同大会の競泳日本勢で唯一のメダリストとなった20歳の松下選手。

今大会は初日の400mで優勝を飾ると、この日の200mでも強さを発揮しました。序盤からトップでレースを展開すると最後まで他選手にリードを渡さず、1分56秒81のタイムで優勝。今大会2冠を果たしました。

松下選手は「予選がよくなかったので、そこからもう1回しっかり集中して臨もうと思った。しっかりタイムを上げることができたのでよかった」とレースを振り返りました。

「400mの方はタイムがあまりよくなかったので、200mではしっかり好記録を狙おうと思っていた。タイムはあと少しですけど、よかったかなと」と、大会2日目は前日より満足いくレースになったと語ります。

明日の大会3日目には400m自由形に出場予定。「タフなレースをこなしていくということがこの大会で必要だと思うので、しっかり明日も気合いを入れて頑張りたい」と力強く意気込みました。