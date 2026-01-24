日本ハム・藤田琉生投手が２４日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、自己最速を５キロ更新する１５５キロ到達を今季の目標に掲げた。１９８センチの上背を誇る２４年度のドラフト２位左腕は「焦らず、でも１５５は出したい。目標を立てたからには達成できるようにしたい」と誓った。

昨年１２月には約２週間、達の米国自主トレに同行。約２００万円かけて最先端の施設でトレーニングを行い「得るものはたくさんありました」と、刺激と収穫を持ち帰った。体の強さや柔軟性を高めるトレーニングは「体の使い方が変わりますね。１年間やり通して、どれだけ変わるか試していきたい」と継続して、成長につなげる考えだ。

体重はプロ入りから１年間で１４キロ増の１１０キロに。キャンプは２軍スタートとなったが、今季期待する若手として、新庄監督からも「藤田くんも出てくると思う」と名前が挙がっている。この日はブルペン入りして３０球のピッチング。コツコツと鍛錬を続けて目標をクリアしていけば「呼ばれた時に、迷惑かけないぐらいのピッチングができれば」という１軍デビューも見えてくる。