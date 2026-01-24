ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は24日の3日目11、12Rで準決勝戦が行われ、25日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。なお、枠番は“スーパーアミダマシーン”で決まった。

耐えしのいでの3着――。この表現がふさわしい準決勝戦12Rの白井英治（49＝山口）だった。

「風が強いので（向かい風6メートル）確信を持って行けてない」コンマ19の仕掛けから1周1マークは枠なり2コースから差して好位へ。続く2マークで茅原悠紀に差されたものの「隊形的に、よく3等で残ったと思う」と語る通り第7代チャンプをかけたバトルの挑戦権はつかんだ。

調整面で試行錯誤を繰り返す今節、3日目は「もう少し回転を抑えて伸びは良くなったけど…」と会心の内容とはいかず「昨日（2日目）が1番良かったので戻したい」と、引き続きストライクゾーンを求めていく。

決勝戦は5号艇。「尼崎なので、せめて3枠以内を引きたかった」と本音をもらしつつも「展開をとらえて」とアウトからの突き抜けを目指す。ダッシュからのスタートについては「1回6コースからスタートを行けたので、その辺を信頼できたら」とコンマ07の踏み込みから3着に食い込んだ2日目3Rの勘を頼りにしていく。

BBCトーナメントは2021年12月7日の第3回鳴門で5着、昨年1月26日の第6回とこなめで準優勝と相性がいい。次は頂点を目指すのみ。