お笑い芸人の小藪千豊が、２４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ペラペラ小藪」を更新。将来について語った。

芸人の仕事を６５歳くらいまでは頑張りたいという小藪は「今５２歳やからあと１３年。なんとか家賃払い続けな。もちろん７０歳でも、舞台に出れるなら出たい」と語った。

一方で「生活できんようになったらちゃう仕事せなあかん。この世界で仕事なくなって、ヤバい、飯食われへんってなったら、何の仕事すんねやろ」と考える場面もあった。

そうした中、夢もあるそうで「俺、１個やりたいのは、ダンスボーカルユニット」。それも「ＢＴＳみたいな。おっさんらで。打倒純烈で」と目標を掲げた。

「なかなかしんどいし、誰が曲作るのってなるけど、これで５曲あったらめちゃくちゃおもろいと思う。めっちゃかっこつけてダンスとか。この年になって、まじで男性ボーカルユニットで売れようとするって正気の沙汰やないやん」とニヤリ。

メンバー選びは、オーディション形式で「バーッて人呼んで、オーディションして１０人くらいだけ仮合格させて、一緒のとこ住まわせて、喧嘩させて、ほんで泣いて…ほんまちょっとやりたい」と語った。