歌手アグネス・チャン（７０）が２４日、フジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。子どもに勉強を楽しんでもらうためにやっていたことを明かした。

アグネスの息子は３人とも米・カリフォルニア州にあるスタンフォード大学を卒業。世界大学ランキングＴＯＰ３常連校の名門出身だ。

子どもには「『勉強は楽しい』ということを小っちゃいときから仕向けて」いたという。具体的には「勉強を立体化することがすごい大事」と語り「教科書もらったらとりあえず最初から最後まで１回ざらっとみんなで見る。今年は何やるかな？って。それと関係ある活動をする。例えば博物館に行ったりとか。雨のことを勉強するんだったら、雨降ってる日に『カタツムリ探そう！』とか」と勉強が楽しくなるコツを明かした。

また、子どもの質問に対し「私も答えがわからないときがあります」というが「どんなに忙しくても『ちょっと待って』って言わないタイプ。それが１つの自分に課したルール。ご飯作ってても火を止めるんですよ。そして『よく聞いてくれたね！』ってまず言う」と自身の中にあるルールにも言及した。

さらに、食事中は「学ぶ力を付けられる時間だと思っている」と語り「いろんな話をするんですよ。政治の話もするんですけど（子どもに）『どう思う？』って聞く。（答えられなかったら）『あとでまた聞くね』って待ってあげて、また話す」ということも告白。タレントの原口あきまさは「さんまさんやん！」とツッコんでいた。