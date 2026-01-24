美人プロレスラー19歳、ミスマガ姉とのグラビアに「スタイル抜群」「可愛すぎる姉妹」と絶賛の声
「ミスマガジン2021」でミスヤングマガジン賞を受賞したグラビアアイドル・山岡雅弥の妹でプロレスラー・山岡聖怜が、24日までにインスタグラムを更新。姉妹で美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】美人プロレスラー19歳、ミスマガの姉とのグラビア姿が「スタイル抜群」（13枚）
昨年2月に「週刊SPA！」（扶桑社）やSNSにて、“姉妹グラビア”を披露し圧倒的なスタイルが話題になった聖怜。
今月16日発売の「FRIDAY」（講談社）にも姉妹で登場。インスタグラムでは「見てね」とつづり、そのオフショットを投稿。鍛え抜かれたボディが印象的な姿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが多数集まっている。
引用：「山岡雅弥」インスタグラム（＠miyabi_112920）、エックス（@miyabi_11292004）、「山岡聖怜」インスタグラム（＠yamaoka.seri.1113）、エックス（@y_seri_1113）
