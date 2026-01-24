“現役の看護師”グラビアアイドル、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」と絶賛の声
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、24日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】“現役ナース”ラウンドガールが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
今回は、ミニ丈トップス×ミニスカ姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「とても綺麗」などの声が寄せられた。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）
