さとう珠緒53歳、“結婚したい芸能人”を実名告白「1周回って…」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#3が20日放送。#3では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
【写真】本当に53歳!? さとう珠緒の近影ショット
スタジオには、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがが登場。現在4歳の娘を持つ最上は、愛娘との2ショット写真を公開し、子育てについて、「私が健康になりました」「早寝早起き、食生活（が変わった）」と明かした。「今まで自炊してなかったけど、全部自炊」と語った最上に、ニューヨーク・屋敷は「最上もが大人になってるわ」としみじみコメントした。さらに、最上は自身の体型について「今日もジム行ってから来た」「お尻垂れてきたなと思って筋トレ」と語り、母になっても変わらぬ美貌の秘訣を明かした。
一方、今年53歳になったさとうも変わらぬ美貌で登場。さらば青春の光・森田は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白。しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ（笑）」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定した。
さらに、屋敷から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と語ります。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「1周回って…みうらじゅんさん」と回答。ニューヨーク・嶋佐は「どこからスタートしたの？ まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れる場面があった。
『愛のハイエナ season5』#3はABEMAで無料配信中。
