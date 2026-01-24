最上もが、アイドル時代の“酒の失態”「スタッフにキスしていました」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#3が20日放送。#3では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送した。
【写真】最上もが、ヘソ出し美ボディの最新ショット
スタジオには、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがが登場。酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白。「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」と明かしたさとうは、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。「いまだに1人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて2軒目行っちゃったり…」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も暴露。MC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑していた。
さらに最上も「アイドル時代ですけど、飲むと女性スタッフにキスしていました」と告白。「ドラマの共演者の方とかも、ほっぺにチューしている写真が残っていました」と振り返った最上に、嶋佐は「この2人で飲んだらとんでもないことになる」「かたやキスして、かたやマッサージして」とまとめ、笑いを誘っていた。
『愛のハイエナ season5』#3はABEMAで無料配信中。
