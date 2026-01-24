宮世琉弥が1月24日(土)大阪にてファンクラブイベント＜宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy Birthday 22nd＞を開催し、3rdアルバム『Illusion』の発売を発表した。

1月22日(木)に22歳の誕生日を迎えた宮世。公開されたアートワークは宮世琉弥と花々が共鳴し合ったビジュアルで、その魅力を存分に引き出したものとなっている。

本アルバムは、俳優・アーティストとして活動している”二面性”というワードから着想を得て『Illusion』と命名された。様々な色の楽曲を収録予定で、色彩豊かな宮世を見ることができ、「Illusion」を感じられるようなアルバムとなっている。

今作の初回生産限定盤は窓あきスリーブ仕様となっており、表紙の絵柄を変えることが出来る仕様とのこと。アルバム購入特典も店舗別全6種が用意されている。

また、アルバムの発売を記念したリリースイベントも決定した。3月15日(日)ゲートシティ大崎(東京都)、3月21日(土)あべのキューズモール 3Fスカイコート(大阪府)、そして発売日の3月25日(水)にラゾーナ川崎プラザ(神奈川県)にて実施される。

さらに、宮世琉弥 3rd Album 「Illusion」をSony Music Shopのチケット購入応募権利（シリアルコード）付き限定カートにて該当期間に予約すると、『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』チケット先行受付(抽選)に申込が可能となっている。

■3rdアルバム『Illusion』

2026年3月25日(水)発売

予約 https://RyubiMiyase.lnk.to/Illusion_3rdAL ▼初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

SRCL-13606〜13607

税込 ￥7,700 (税抜 ￥7,000)

・ステッカー封入

・24Pブックレット

・窓あきスリーブ仕様 ▼初回仕様限定盤(CD)

SRCL-13608

税込 ￥3,850 (税抜 ￥3,500)

・ステッカー封入

※CD、Blu-ray収録内容は追って発表 【アルバム購入特典 店舗別全6種】

<対象店舗/特典内容>

■Sony Music Shop ・・・ B3カレンダーポスター

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ ビジュアルカード

■楽天ブックス ・・・ アクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング ・・・ マルチショルダーバッグ

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■宮世琉弥 応援店特典 ・・・ ポストカード

ご予約はコチラ：https://RyubiMiyase.lnk.to/Illusion_3rdAL ＜注意事項＞

※上記は全て予定事項となり、予告なく変更となる場合がございます。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

<お問い合わせ先>

特典に関するお問い合わせは、各CD販売店へご確認お願いいたします。 【アルバム予約者限定 『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』先行受付(抽選)】

3rd Album 「Illusion」をSony Music Shopにて該当期間にご予約いただくと、「宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”」チケット先行受付(抽選)にお申込みいただけます。 CD購入期間：1月24日(土)18:30〜2月5日(木)23:00（クレジットカードの場合は23:59）

チケット申込受付期間：1月24日(土)18:30〜2月6日(金)23:59

当落・入金期間：2月11日(水) 18:00〜2月19日(水) ▼詳細はこちら

https://miyaseryubi.jp/contents/1037876 【宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベント】

【日程・会場】

3月15日（日）ゲートシティ大崎（東京都）

3月21日（土）あべのキューズモール（大阪府）3Fスカイコート

3月25日（水）ラゾーナ川崎プラザ（神奈川県） 【イベント内容】

・ミニライブ

・特典会

※特典会の詳細は後日ご案内いたします。 【イベント対象商品】

2026年3月25日発売 3rd Album「Illusion」

・初回生産限定盤（SRCL-13606〜13607）7,700円（税込）［CD+Blu-ray］

・初回仕様限定盤（SRCL-13608）3,850円（税込）[CD] ※イベント内容・各会場の詳細情報は後日ご案内いたします。

※施設への直接のお問い合わせはお控えください。

＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞ 2026年6月21日（日）開場16:30／開演17:30

【愛知】Zepp Nagoya

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 2026年6月27日（土）開場17:00／開演18:00

【北海道】Zepp Sapporo

問い合わせ先：WESS 2026年7月4日（土）開場17:00／開演18:00

【広島】BLUE LIVE 広島

問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島） 2026年7月5日（日）開場17:00／開演18:00

【福岡】Zepp Fukuoka

問い合わせ先：キョードー西日本 2026年7月11日（土）開場16:30／開演17:30

【宮城】仙台PIT

問い合わせ先：EDWARD LIVE 2026年7月19日（日）開場17:30／開演18:30

【神奈川】KT Zepp Yokohama

問い合わせ先：キョードー東京 2026年7月26日（日）開場17:00／開演18:00

【大阪】Zepp Osaka Bayside

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 主催：スターダストプロモーション

制作：ソニー・ミュージックソリューションズ