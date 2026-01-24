宮世琉弥、3rdアルバム『Illusion』を3月リリース。新ビジュアル公開
宮世琉弥が1月24日(土)大阪にてファンクラブイベント＜宮世琉弥 Fan meeting 2026 Happy Birthday 22nd＞を開催し、3rdアルバム『Illusion』の発売を発表した。
1月22日(木)に22歳の誕生日を迎えた宮世。公開されたアートワークは宮世琉弥と花々が共鳴し合ったビジュアルで、その魅力を存分に引き出したものとなっている。
本アルバムは、俳優・アーティストとして活動している”二面性”というワードから着想を得て『Illusion』と命名された。様々な色の楽曲を収録予定で、色彩豊かな宮世を見ることができ、「Illusion」を感じられるようなアルバムとなっている。
今作の初回生産限定盤は窓あきスリーブ仕様となっており、表紙の絵柄を変えることが出来る仕様とのこと。アルバム購入特典も店舗別全6種が用意されている。
また、アルバムの発売を記念したリリースイベントも決定した。3月15日(日)ゲートシティ大崎(東京都)、3月21日(土)あべのキューズモール 3Fスカイコート(大阪府)、そして発売日の3月25日(水)にラゾーナ川崎プラザ(神奈川県)にて実施される。
さらに、宮世琉弥 3rd Album 「Illusion」をSony Music Shopのチケット購入応募権利（シリアルコード）付き限定カートにて該当期間に予約すると、『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』チケット先行受付(抽選)に申込が可能となっている。
■3rdアルバム『Illusion』
2026年3月25日(水)発売
予約 https://RyubiMiyase.lnk.to/Illusion_3rdAL
▼初回生産限定盤(CD+Blu-ray)
SRCL-13606〜13607
税込 ￥7,700 (税抜 ￥7,000)
・ステッカー封入
・24Pブックレット
・窓あきスリーブ仕様
▼初回仕様限定盤(CD)
SRCL-13608
税込 ￥3,850 (税抜 ￥3,500)
・ステッカー封入
※CD、Blu-ray収録内容は追って発表
【アルバム購入特典 店舗別全6種】
<対象店舗/特典内容>
■Sony Music Shop ・・・ B3カレンダーポスター
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ ビジュアルカード
■楽天ブックス ・・・ アクリルキーホルダー
■セブンネットショッピング ・・・ マルチショルダーバッグ
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■宮世琉弥 応援店特典 ・・・ ポストカード
ご予約はコチラ：https://RyubiMiyase.lnk.to/Illusion_3rdAL
＜注意事項＞
※上記は全て予定事項となり、予告なく変更となる場合がございます。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
<お問い合わせ先>
特典に関するお問い合わせは、各CD販売店へご確認お願いいたします。
【アルバム予約者限定 『宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”』先行受付(抽選)】
3rd Album 「Illusion」をSony Music Shopにて該当期間にご予約いただくと、「宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”」チケット先行受付(抽選)にお申込みいただけます。
CD購入期間：1月24日(土)18:30〜2月5日(木)23:00（クレジットカードの場合は23:59）
チケット申込受付期間：1月24日(土)18:30〜2月6日(金)23:59
当落・入金期間：2月11日(水) 18:00〜2月19日(水)
▼詳細はこちら
https://miyaseryubi.jp/contents/1037876
【宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベント】
【日程・会場】
3月15日（日）ゲートシティ大崎（東京都）
3月21日（土）あべのキューズモール（大阪府）3Fスカイコート
3月25日（水）ラゾーナ川崎プラザ（神奈川県）
【イベント内容】
・ミニライブ
・特典会
※特典会の詳細は後日ご案内いたします。
【イベント対象商品】
2026年3月25日発売 3rd Album「Illusion」
・初回生産限定盤（SRCL-13606〜13607）7,700円（税込）［CD+Blu-ray］
・初回仕様限定盤（SRCL-13608）3,850円（税込）[CD]
※イベント内容・各会場の詳細情報は後日ご案内いたします。
※施設への直接のお問い合わせはお控えください。
＜宮世琉弥 Live Tour 2026 “Illusionist”＞
2026年6月21日（日）開場16:30／開演17:30
【愛知】Zepp Nagoya
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション
2026年6月27日（土）開場17:00／開演18:00
【北海道】Zepp Sapporo
問い合わせ先：WESS
2026年7月4日（土）開場17:00／開演18:00
【広島】BLUE LIVE 広島
問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島）
2026年7月5日（日）開場17:00／開演18:00
【福岡】Zepp Fukuoka
問い合わせ先：キョードー西日本
2026年7月11日（土）開場16:30／開演17:30
【宮城】仙台PIT
問い合わせ先：EDWARD LIVE
2026年7月19日（日）開場17:30／開演18:30
【神奈川】KT Zepp Yokohama
問い合わせ先：キョードー東京
2026年7月26日（日）開場17:00／開演18:00
【大阪】Zepp Osaka Bayside
問い合わせ先：キョードーインフォメーション
主催：スターダストプロモーション
制作：ソニー・ミュージックソリューションズ
