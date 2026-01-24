ソフトバンク・周東佑京外野手が２４日、「６０盗塁＆成功率９割」を目標に掲げた。福岡県内で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーを開催。２３日に５年総額２０億円の大型契約を結んだばかりのスピードスターが、契約１年目の具体的なターゲットを設定した。

目指すは、２０１１年の本多雄一（ソフバンク）以来の６０盗塁だ。「本多コーチ以来、走っている選手はいない。今まで教わってきたので、そこの目標は常に持っておきたい」と、きっぱり。昨年は３年連続４度目の盗塁王に輝いたが、度重なる故障により、９６試合出場で３５盗塁。だが、失敗はわずか４で成功率は驚異的な８割９分７厘だった。「あと一つ成功で９割に乗せられた。クリアしたかった」と振り返る。「８割５分以上は欲しい。８割を切ったら走る価値がないのかな」と、成功率への強いこだわりを見せた。

２０００年以降、６０盗塁以上をマークしたのは２０１１年の本多（ソフトバンク）と、０３年から６１、６４、６０と３年連続の赤星憲広（阪神）だけ。達成年の成功率を見ると、本多が７割７分９厘、赤星が０３年から８割５分９厘、８割４分２厘、８割３分３厘。周東の目指す「９割」のハードルの高さが分かる。

今年から統一ベース（拡大ベース）が採用される方向で、塁間が約１１センチ短縮の追い風も吹く。だが、「実際に見てみないと分からないところはありますけど、別にそんなに気にするとこじゃない」とサラリ。自身最多５０盗塁の２０２０年は１０３試合の出場だった。２大会連続のＷＢＣの後は、シーズン１４３試合の完走を目指している。けがさえなければ盗塁の数は自然と増える自信がある。