井上咲楽「人生最大の買い物」愛車を公開 金額＆車種公開で驚きの声「憧れる」「咲楽ちゃんらしいチョイス」
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの井上咲楽が1月23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳タレント、600万円の外車購入 納車の様子
井上は「『祝納車』井上咲楽、初めての車を購入。『最後に重大発表も！』」というタイトルで、動画を投稿。「なんと今回、初めての車を買います」と宣言すると、「ちょっと仕事の失敗をして落ち込んでた日があった」と前置き。その際、たまたま通りかかった外車「MINI」のディーラーに立ち寄り、試乗したところ気に入って購入を決めたと振り返った。「思い切りましたね。人生で一番の衝動買いかもしれません」と口に。この日は納車日として店舗に向かい、車の引き渡しが行われる様子を公開した。
トレイルランニングの際や「山行く時のアウトドアースポーツする時」などに車があったらいいなと以前から思っていたという井上。さらに、10年前に芸能界入りしたきっかけが、イギリスの人気コメディキャラクター「Mr.ビーン」のモノマネだったことから、イギリス生まれの「MINI」に「とってもなんか縁を感じました」と語った。初めてとなる愛車を見ると、「すごい可愛い！嬉しい。いや、やっぱかっこいい！」と興奮冷めやらぬ様子。また、新車の価格は600万だったことも明かし「人生最大の買い物になりました！」と笑顔を見せていた。
この投稿に、ファンからは「憧れる」「全てが運命的」「咲楽ちゃんらしいチョイス」「どんどんお出かけできますね」「活発な咲楽ちゃんにぴったり」「新しい相棒」「安全運転で楽しんで」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆井上咲楽、初めての愛車披露
◆井上咲楽の投稿に反響
