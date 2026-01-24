Travis Japanが、4月15日にリリースする2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」(読み：かげにもひなたにも）の表題曲を2月16日(月)に先行配信することを発表した。

「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、クールな質感とスピード感のあるビートが印象的な楽曲。先行配信に先立ち、全国のラジオオンエアも解禁された。

▲「陰ニモ日向ニモ」配信ジャケット

公開されたジャケット写真では、黒スーツのシックな装いに身を包んだメンバーが、オセロを囲んでミステリアスな表情を浮かべている。

形態は初回T盤・初回J盤・通常盤・FC限定盤。通常盤は初回プレス限定でスリーブケース付き、初回T/J盤には、それぞれ異なる内容、絵柄の特典映像ディスク、ステッカー・トレカセット、FC限定盤には特典映像ディスクとフォトブックが付随する。