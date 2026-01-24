Travis Japan、2ndシングルよりリード曲「陰ニモ日向ニモ」を先行配信
Travis Japanが、4月15日にリリースする2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」(読み：かげにもひなたにも）の表題曲を2月16日(月)に先行配信することを発表した。
「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、クールな質感とスピード感のあるビートが印象的な楽曲。先行配信に先立ち、全国のラジオオンエアも解禁された。
公開されたジャケット写真では、黒スーツのシックな装いに身を包んだメンバーが、オセロを囲んでミステリアスな表情を浮かべている。
形態は初回T盤・初回J盤・通常盤・FC限定盤。通常盤は初回プレス限定でスリーブケース付き、初回T/J盤には、それぞれ異なる内容、絵柄の特典映像ディスク、ステッカー・トレカセット、FC限定盤には特典映像ディスクとフォトブックが付随する。
■「陰ニモ日向ニモ」先行配信
2026年2月16日(月)配信スタート
DL/ストリーミング/プレオーダー https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo
■2nd CD SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
2026年4月15日(水)発売
【初回T盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
■三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA
▼初回T盤(Blu-ray)
品番：UPCC-9021価格：1,980円(税込)
▼初回T盤(DVD)
品番：UPCC-9022 価格：1,650円(税込)
【Disc1(CD)】陰ニモ日向ニモタイトル未定
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-
他
▼グッズ
・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA
【初回J盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
■三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB
▼初回J盤(Blu-ray)
品番：UPCC-9023 価格：1,980円(税込)
▼初回J盤(DVD)
品番：UPCC-9024 価格：1,650円(税込)
【Disc1(CD)】陰ニモ日向ニモタイトル未定
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-
他
▼グッズ
・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB
【通常盤 (初回・通常プレス)】（CD）
■スリーブケース（*初回プレスのみ）
▼通常盤 初回プレス(CD)
品番：UPCC-9025 価格：1,320円(税込)
【Disc1(CD)】陰ニモ日向ニモタイトル未定タイトル未定
【FC限定盤】（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）
■三方背ケース＋フォトブック
▼FC限定盤(Blu-ray)
品番：PROJ-5919 価格：4,180円(税込)
▼FC限定盤(DVD)
品番：PROJ-5920 価格：3,850円(税込)
【Disc1(CD)】陰ニモ日向ニモ
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・バラエティコンテンツ（タイトル未定）
▼グッズ
フォトブック