【3COINS】の挟むだけでキマる「バンスクリップ」→ 半額になってた、、！！

簡単でおしゃれなヘアアレンジがしたいなら「バンスクリップ」がおすすめです。【3COINS（スリーコインズ）】では、トレンド感のあるバンスクリップがいま半額に！ 髪を挟むだけでさっとまとまり、忙しい朝や外出先でも便利。気軽にこの機会にゲットして、ヘアアレンジをアップデートしてみて。

さりげないハート & リボンがキュート

【3COINS】「ハートリボン付きバンス」\165（税込・セール価格）

ハートとリボン、パール風モチーフがあしらわれたガーリーなバンスクリップ。約縦6 × 横8cmと小さめなので、ハーフアップに使いやすそうです。モチーフが小さめなので、さりげなくかわいさを取り入れられるのが嬉しいポイント。

控えめな光沢感が大人っぽい

【3COINS】「メタルバンス」\165（税込・セール価格）

シンプルなデザインのバンスクリップ。約縦3.5 × 横11.5cmと大きめサイズで、まとめ髪にぴったりです。シンプルでデイリーに使いやすく、オフィスシーンにもおすすめ。控えめな光沢感が上品な印象です。

曲線デザインがニュアンス感を演出

【3COINS】「ニュアンスメタルバンス」\165（税込・セール価格）

柔らかな曲線を描いたニュアンス感のあるバンスクリップ。シンプルでありながらこなれ感を演出でき、カジュアルコーデにもおすすめ。約縦5 × 横12.5cmと大きめサイズで、ロングヘアのアレンジにも使いやすそうです。

あたたかみのある質感がおしゃれ

【3COINS】「フロッキーバンス」\165（税込・セール価格）

こちらのバンスクリップは、あたたかみのある質感が季節感を演出してくれるのがポイント。カラーは、グレー・ピンク・ブラウンの3色展開です。マットな素材が髪に映え、おしゃれなワンポイントになってくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri