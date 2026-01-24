結婚相談所の株式会社ＺＷＥＩ（ツヴァイ）は２４日までに、この年末年始に帰省した独身男女を対象に実施したアンケート調査の結果を公開。同社によると例年１月は、結婚相談所への入会が増加するというが「本調査により年末年始の帰省が婚活へ与える影響が明らかとなりました」としている。回答者は２０歳代〜４０歳代の３６７人（男性１７７人、女性１９０人）。

【親や親戚から結婚について何か言われましたか？】

▼結婚についての話題が出た：７１．７％

▼全く言われなかった：２８．３％

【親や親戚からどのように言われましたか？】

▼「結婚はいつするの」など直接的に聞かれた：４２．９％

▼遠回しのプレッシャーを受けた：３０．１％

▼周りと比較された／孫の話をされた：２２．２％

▼紹介を提案された：４．９％

【その際、あなたはどのように答えましたか？】

▼「そのうちね」「縁があればね」と適当に話をそらした：４５．９％

▼「いい人がいたら結婚したい」と前向きに伝えた：２３．３％

▼「今は仕事が大事」「まだ結婚する気はない」とはっきり伝えた１０．２％

▼「自分には縁がなさそう」と少し弱気な返事をした：１０．２％

▼「アプリや街コンで調べている」など具体的に話をした：６．０％

同社は「今回の調査結果から、帰省をきっかけに家族や親戚、旧友などから結婚に関するプレッシャーを感じ、婚活を意識し始めるケースが少なくないことが明らかになりました。こうした傾向を反映するように、当社においても例年、１月や８月といった長期休暇明けには入会者数が増加しています」などとしている。