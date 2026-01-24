サウルス、新曲「青春症候群」を含む初ミニアルバム『HELLO MY LOVE』配信決定
サウルスが、1月28日(水)に初となるミニアルバム『HELLO MY LOVE』を配信リリースすることを発表した。
本作には新曲「青春症候群」が収録される。轟音で大きな渦のようなイントロとピアノの旋律が鳴り響き、大人になる前の”モラトリアム”と呼ばれる時間での不安や苦悩と葛藤、行き先もわからない感情。混沌とした渦の中で純粋を願う大学生Vo.やまだの等身大の青春ソングとなっている。
楽曲プロデューサーには前作に続きSumikaやOfficial髭男dismなどを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、サウルスの真っ直ぐな熱量と、緻密かつダイナミックなサウンドメイクが溶け合った仕上がりとなった。
今作のリリースに伴い、3月28日(土)には渋谷eggmanでの自主企画3マンライブ＜1st mini Album「HELLO MY LOVE」レコ発編＞が行なわれる。チケットはLivePocketにて販売中。
■1st mini album『HELLO MY LOVE』
2026年1月28日(水)配信スタート
https://lnk.to/saurus_HELLOMYLOVE
＜収録曲＞
M1.青春症候群
M2.ええじゃないか
M3.ラブリー・フランクリン
M4.パーマ
M5.夏のせい
M6.地獄の果て
■＜サウルス自主企画 1st mini Album「HELLO MY LOVE」レコ発編＞
2026年3月28日(土)渋谷eggman
出演：サウルス/ and more(3マンライブ)
開場/開演：18:00 / 18:30
チケット：前売 2,500円（＋1D）
LivePocket(販売中)：https://livepocket.jp/e/saurus0328
