原口一博前衆院議員（66）と、地域政党・減税日本代表の河村たかし前衆院議員（77）が24日、国会内で会見し、新党「減税日本・ゆうこく連合」（略称・ゆうこく連合）を立ち上げたと発表した。



【写真】歌手デビューしていた河村たかし氏

河村氏とともに、共同代表に就く原口氏は「このたび、減税日本・ゆうこく連合という政党を、政党要件5人を満たすことによって立ち上げました」とし、国会議員5人の政党要件を満たしたと発表。原口氏、河村氏の他、日本保守党を離党した竹上裕子氏（65）、国民民主党を離党した平岩征樹氏（46）、参政党を離党した鈴木敦氏（37）＝いずれも前衆院議員＝が合流するとした。



原口氏は、立憲民主党と公明党が衆院選のために結成した新党「中道改革連合」に合流せず、ゆうこく連合の政党化を目指して衆院選に立候補すると表明していた。21日にXで「「ゆうこく連合の現時点での国政政党要件獲得に失敗しました。私の力不足です」とつづり、政党化が果たせなかったとしていたが、衆院選公示3日前に大逆転を果たした。



「もうこれで政党要件は無理だというところに、河村氏からのご提案があって、今に至っているということで感謝をしているところであります」と手を握った。小選挙区と比例代表全11ブロックで、28人の候補者擁立を目指し、3つの理念「日本独立・日本再興・日本救世」を挙げ、消費税廃止やワクチン問題について重点的に取り上げるとした。



30年来の「相当長い縁」だとした河村氏は、新進党時代に「国会Gメン」として政治行政等の不正追及のスペシャルチームとして原口氏と共に活動してきたことを振り返った。「減税っていうと財源論が出てきますけど、財源論なんて失礼なことで。ラーメン屋のオヤジは役所の財源をつくるために働いとるんですか?これ。そもそも手段と目的が逆転しとって、役所の財源をつくるために民間企業が働いているわけじゃないんですよ」と熱く語った。



原口氏は「私たちは再び、河村たかしさんや多くのみなさんと国会Gメンを結党する。私たちの姿は政党という形ではありますが、私たちの目指しものはまさにこの理不尽な今のシステムを根本から変える。これが減税日本と今回、手を結んだ大きな理由」と強調した。



（よろず～ニュース編集部）