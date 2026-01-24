日本海側は、今夜からあす午前にかけてが大雪のピークとなりそうです。平地でも、短時間に積雪が急増し、交通への影響が拡大するおそれがあります。北陸では、あす夕方までに最大で80センチの雪が降る予想です。名古屋や広島でも、午前中は雪が降るでしょう。一方、東京は晴れて、空気の乾燥が続く見込みです。

あすの気温です。厳しい寒さが続くでしょう。東北などには低温注意報も出ているため、あす朝も水道管の凍結にご注意ください。最高気温は、きょうと同じくらいか低い所がほとんどです。全国的に、きょうより風が強まるため、震える寒さの一日となりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :-4℃ 釧路 :-2℃

青森 :-3℃ 盛岡 :-2℃

仙台 : 1℃ 新潟 : 1℃

長野 : 0℃ 金沢 : 2℃

名古屋: 7℃ 東京 : 9℃

大阪 : 8℃ 岡山 : 8℃

広島 : 7℃ 松江 : 5℃

高知 :10℃ 福岡 : 8℃

鹿児島:12℃ 那覇 :20℃

週間予報です。週明けには、日本海側の大雪のピークは越える見通しですが、札幌や新潟は雪の日が続きそうです。雪下ろし中の事故には、くれぐれも注意をしてください。火曜日は、西日本や仙台でも、天気が崩れるでしょう。東京や名古屋は晴れる日が続きますが、日中は気温が一桁の寒さが続く見込みです。