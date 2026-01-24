TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本海側は、今夜からあす午前にかけてが大雪のピークとなりそうです。平地でも、短時間に積雪が急増し、交通への影響が拡大するおそれがあります。北陸では、あす夕方までに最大で80センチの雪が降る予想です。名古屋や広島でも、午前中は雪が降るでしょう。一方、東京は晴れて、空気の乾燥が続く見込みです。

あすの気温です。厳しい寒さが続くでしょう。東北などには低温注意報も出ているため、あす朝も水道管の凍結にご注意ください。最高気温は、きょうと同じくらいか低い所がほとんどです。全国的に、きょうより風が強まるため、震える寒さの一日となりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　:-4℃　釧路　:-2℃
青森　:-3℃　盛岡　:-2℃
仙台　: 1℃　新潟　: 1℃
長野　: 0℃　金沢　: 2℃
名古屋: 7℃　東京　: 9℃
大阪　: 8℃　岡山　: 8℃
広島　: 7℃　松江　: 5℃
高知　:10℃　福岡　: 8℃
鹿児島:12℃　那覇　:20℃

週間予報です。週明けには、日本海側の大雪のピークは越える見通しですが、札幌や新潟は雪の日が続きそうです。雪下ろし中の事故には、くれぐれも注意をしてください。火曜日は、西日本や仙台でも、天気が崩れるでしょう。東京や名古屋は晴れる日が続きますが、日中は気温が一桁の寒さが続く見込みです。