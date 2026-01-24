小島瑠璃子、結婚・出産・夫の死を経て…今の仕事観を告白「悪口系は出られない」
タレントの小島瑠璃子（32）が、24日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜 後6：00）に出演した。
【番組カット】笑顔でととのう小島瑠璃子
同番組は、サウナ好きとして知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身が“ととのった”状態で人生のターニングポイントを聞き出すサウナトーク番組。後編となる今回は、前回放送に収まり切らなかった赤裸々なトークが披露される。
結婚、出産、夫の死を経て、仕事への向き合い方が大きく変化したことにも触れ、「前と全然違う感覚で。お仕事をさせてもらおうと。前は楽しむことが目的だったけど、前みたいに同じようにとは思っていなくて、それがかなわなくて当たり前。それでも、こういうふうにお声がけをいただいていることがあるとしたら幸せだな」と告白。
続けて「夫が亡くなるということがなければ（復帰は）今のタイミングじゃなかったかもしれない。でも、子どもをひとりで育てていくためには、ゴタゴタ言わずにまっすぐやる。私のためだけだと、そんなに頑張れなかった。家族と息子の存在と、そういうものでチャレンジをしようと。厳しいことが待っているかもしれないけど、やろうと。このプレッシャーみたいなのが生きているということなのかな」と言葉に力を込めた。
その上で「つらいときは無理をしないで休んでもいいし。求めていただけるということがあれば、それだけでうれしいなと。あとは、心身のバランスを崩した時があったので、人を傷つけたりとか、悪口系とかは出られなくなると思います。ハッピーなお仕事で求めていただけるところがあったら」と今の仕事観を打ち明けていた。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。25年7月には、インスタグラムで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。11月13日には、個人事務所を設立したことも発表した。
【番組カット】笑顔でととのう小島瑠璃子
同番組は、サウナ好きとして知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身が“ととのった”状態で人生のターニングポイントを聞き出すサウナトーク番組。後編となる今回は、前回放送に収まり切らなかった赤裸々なトークが披露される。
続けて「夫が亡くなるということがなければ（復帰は）今のタイミングじゃなかったかもしれない。でも、子どもをひとりで育てていくためには、ゴタゴタ言わずにまっすぐやる。私のためだけだと、そんなに頑張れなかった。家族と息子の存在と、そういうものでチャレンジをしようと。厳しいことが待っているかもしれないけど、やろうと。このプレッシャーみたいなのが生きているということなのかな」と言葉に力を込めた。
その上で「つらいときは無理をしないで休んでもいいし。求めていただけるということがあれば、それだけでうれしいなと。あとは、心身のバランスを崩した時があったので、人を傷つけたりとか、悪口系とかは出られなくなると思います。ハッピーなお仕事で求めていただけるところがあったら」と今の仕事観を打ち明けていた。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。25年7月には、インスタグラムで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。11月13日には、個人事務所を設立したことも発表した。