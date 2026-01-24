「めっちゃいいです」ドイツで途中出場が続く日本代表FW、日本人DFの加入を歓迎「一番大きい」【現地発】
ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が、ブンデスリーガ第18節ハンブルガーSV戦後に、チーム内での連係面、そして新加入の日本代表DF高井幸大の存在について語った。
90分を通して劣勢だった試合展開ながら、アディショナルタイムまで出場機会が来ないなど、この試合では不完全燃焼に終わった。調子が悪いわけではない。17節ホッフェンハイム戦では１−５と完敗したチームの中で、56分から途中出場するとチーム唯一の得点を挙げ、専門誌『キッカー』もチーム最高得点の2.5をつけている。
ただ、チーム事情と前線の組み合わせなど様々な要因で、現在は途中出場が役割となった。
チーム内での連係面について問われた町野は、「冬はキャンプ日数も少なかったので」と前置きしつつ、「幸大が来たのが一番大きいです」と明言した。
合流からまだ時間が経っていない中でも、高井の加入がチーム内のコミュニケーション、そしてプレーの接続に影響を与えていることが分かる。
実際、この日の試合でも短い時間ながら、高井からのタイミングのいいパスで町野が抜け出す場面があった。動き出しに対して味方が見てくれるかどうかは、FWにとって決定的に重要な要素だ。
町野はその点を「いい動き出しがきていると思ってるんで、あとは出てくるのを待つだけかな」と表現。日本代表DFとともにピッチに立つことで、よりアクティブに関われるようになったら、チームメイトとのコンビネーションもポジティブに変化してくることだろう。
さらに町野は、高井が加入したことによる日本語での会話の価値も強調。「めっちゃいいです」と即答し、ピッチ内外の両方でプラスになっていると強調した。
言葉が通じる相手がいることでの安心感は、プレーパフォーマンスの押し上げにつながるはずだ。
もちろん町野は現状に甘んじるつもりはない。自身の立ち位置について「基本は途中出場で考えられてると思ってるんで、もう本当にそこに全てをかけて準備するしかないなという感じです」と語り、与えられた役割を受け入れた上で、結果で状況を変えていく覚悟を示した。
途中投入という限られた時間で、勝負を決める仕事をする。そのために準備し続ける町野と、連係を生み出し始めた高井。日本人コンビが、ボルシアMGに新しい可能性をもたらしてほしい。
取材・文●中野吉之伴
