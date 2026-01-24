「ホンマにパンパンにするかも」オール巨人、マクドナルドの新CMに苦言？「超逃げて」「なんとか許して」
「ホンマにパンパンにするかも」オール巨人、マクドナルドの新CMに苦言？「超逃げて」「なんとか許して」
漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人さんは1月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。マクドナルドの新CMに苦言？ を投稿しました。
【写真】オール巨人、マクドナルド新CMに苦言？
「師匠、なんとか許してあげてください」オール巨人さんは、「ん〜ん… これはホンマにパンパンにするかも」とつづり、日本マクドナルド公式アカウントの投稿を引用。同アカウントでは、顔を隠した人物が「はいこんにちは、オール巨人ですー 正真正銘のオール巨人ですー」と“オール巨人”を名乗り、ポテトとドリンクが“オール巨人”になる、ひるマックメニュー限定サイズアップを告知するCM動画を投稿しています。
この投稿にコメントでは、「間違いなく、パンパンやなぁ〜」「とりあえずマクド食べて落ち着いてくださーい！」「師匠、なんとか許してあげてください」「兼光さん逃げて超逃げて」「ホンマにパンパンはまずい笑」「弟子じゃないのに・・・」との声が寄せられています。
「そろそろ僕も登場します」23日の投稿では、スマホを片手に絶妙な笑顔を浮かべる姿を披露し、「兼光君が大活躍してますが…そろそろ僕も登場します 先ほど連絡が入りました！」とつづっているオール巨人さん。無事、マクドナルドの新CMについての連絡が本人にも入ったようです。本物のオール巨人さんが登場する新CMも、ぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
外部サイト