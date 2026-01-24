若さを失いパパ活ができなくなったら…？ パパ活女子の割り切った返答に女性作家は絶句／マーブルビターチョコレート
『マーブルビターチョコレート』（幌山あき/KADOKAWA）第8回【全8回】
【漫画】『マーブルビターチョコレート』を第1回から読む
ふたりで抜け出しましょうよ。こんな世界――。パパ活を繰り返す、りこの前に現れた新しいパパは、女性作家の東だった。何もかも対称的なふたりだが、触れ合うにつれ、互いに心を許し合ってゆく。しかし、正体を隠している東には「パパ活ルポルタージュ」を執筆するという目的があって…。これは、若さが誘う生と死、そしてほろ苦い恋の物語――。pixivで大きな話題を呼んだ『マーブルビターチョコレート』をお届けします。著者の最新作『正しいナイフの使い方』は1月9日より好評発売中です。
