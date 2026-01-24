中国ドラマ「雲花のロマンス〜一夜の花嫁2〜」

中国の動画配信サイト・芒果TV(Mango TV)で配信されたネットドラマでありながら、"ツンデレ海賊王とお嬢様による破天荒な恋模様"が爆発的な支持を経て、続編を切望する声が集まったラブコメ時代劇「一夜の花嫁〜Pirates of Destiny〜」(2019年)。

大ヒットの要因は、あまりの好相性ぶりから熱愛のウワサまで持ち上がった主演のユエン・ハオ(袁昊)＆チャオ・ツァオイー(趙昭儀)の"カップルケミ"。2人が続投し、しかも「蓮花楼」(2023年)のレン･ハイタオ監督とのタッグまで実現した続編「雲花(うんか)のロマンス〜一夜の花嫁2〜」(2022年)が、1月27日(火)よりアジアドラマチックTV（アジドラ）にてTV初放送される。

前作で瀕死のピンチをくぐり抜け、ようやく想いを通わせ合った海賊王・秦尚城(しんしょうじょう)と将軍の娘・花溶(かよう)――ユエン・ハオ＆チャオ・ツァオイー扮するこの2人がようやく婚姻へとこぎ着け、晴れて夫婦に...。続編となるシーズン2では、ピンチの花溶を颯爽と現れた秦尚城が助け出し、情熱的に見つめ合う...そんな、2人のラブラブっぷりが窺えるシーンからスタートする。

皆に祝福されながら婚礼の儀を盛大に執り行い、これから甘い新婚生活が待っている...かと思いきや、突然朝廷からの使者が現れ、花溶に勅命が下される。それは、近隣の南荒国の世子・端木白(たんぼくはく／ワン・ゾーシュエン)との政略結婚だった。当然断るだろうと信じて疑わない秦尚城の思いとは裏腹に、自国である天楚国と南荒国との厳しい戦況を知った花溶は、秦尚城との婚姻を隠し、端木白の狙いを探ろうとするのだが...。

婚礼の甘いムードから一転、冷戦状態に突入してしまう2人だが、その端々で秦尚城の"ツンデレ"が発動する。

部下や敵の前では余裕しゃくしゃく、常に堂々と落ち着いていて表情も引き締まった海賊王らしい風格を漂わせ、先回りして罠を仕掛ける機転の良さも健在。端正な美男が多い中国スター俳優たちの中にあって、大人の男の渋みも感じさせるユエン・ハオの"男前"なビジュアルは、無骨な海賊王のイメージにぴったりだ。

その一方で、花溶と2人きりになると「俺にとってはお前が永遠に1位だ」「いつもお前を想っている。俺は永遠にお前の手を離さない」と、ひたすら甘くロマンティックな言葉のオンパレード。

花溶を喜ばせたい一心で料亭を貸し切ったりド派手な花火を仕込んだり...と、少々いき過ぎた愛情表現や、婚礼を挙げるまでは純潔を守りたいという花溶の心情を尊重した振る舞いなど、荒々しい海賊王の顔を見た後ではそのすべてがギャップの魅力となって視聴者をときめかせる。

花溶を演じるチャオ・ツァオイーも、チェン・シャオ＆ワン・イーボー主演のヒットドラマ「冰雨火〜BEING A HERO〜」(2022年)などに出演するスター女優。可憐なビジュアルと、一見相反する少年のような活発さ、弱者を助けたいという義侠心まで、秦尚城がほれ込むのも納得の魅力的なヒロインを好演。確かに"リアルに付き合っているのでは？"という勘繰りをしたくなるほどに、息の合った最強のカップルケミを生み出している。

そんな2人には、政略結婚から始まって記憶喪失、最強の恋敵...と、突如として降りかかる幾多の困難が待ち受ける。秦尚城と花溶は果たして、甘く穏やかな新婚生活を取り戻すことができるのか？

前作の勢いとクオリティを維持したまま配信されたシーズン2も、開始後すぐに再生数1億回を突破。累計5億に迫る再生数を叩き出し、続編を待ちわびたファンを大満足させた。甘さとスリルが交錯する予想外の展開にも心躍らせながら、この中毒性たっぷりの溺愛ロマンスを存分に堪能したい。

文＝酒寄美智子

