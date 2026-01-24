「今日好き」雨宮由乙花＆未苺、姉妹で“真逆ギャルメイク”「平成感が最高」「遺伝子強すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が1月23日、自身のInstagramを更新。妹の雨宮未苺との平成ギャルメイク2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美人姉妹「遺伝子強すぎ」“真逆ギャルメイク”
由乙花は「姉妹でギャルメイク 真逆なギャル過ぎてかわいいいい」とつづり「＃平成リバイバル」とハッシュタグを添えてリール動画を投稿。妹の未苺と共に平成風のギャルメイクをして登場した。由乙花はダークなヘアカラーで白い肌のギャル、未苺は金髪でブロンズの肌のギャルと、真逆のギャル姿を披露している。
この投稿に「平成感が最高」「遺伝子強すぎ」「どっちのギャルも可愛い」「最強姉妹」「平成ギャルしか勝たん」「めちゃくちゃ似合ってる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。未苺も2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
