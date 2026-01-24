“豊胸疑惑”もあった韓国歌手のワンオペ育児に共感の声「これぞ現実」【PHOTO】

歌手兼タレントのイ・ジヘが、週末育児の現実を率直に明かし、共感を呼んでいる。

イ・ジヘは最近、自身のSNSを通じて、週末を前にした心境と家族の日常を収めた写真数枚を公開した。「週末が始まりましたね、はは」と軽くあいさつしたものの、すぐに「最近は週末が始まる前からピリッと緊張する」と付け加え、育児中の親たちのうなずきを誘った。

【写真】異例の豊胸疑惑会見もしたことがあるイ・ジヘ

第一子は小学生、第二子は6歳となり、以前よりは楽になったように感じられるが、現実は依然として「終わらないお世話係」だという告白も続いた。

(写真=イ・ジヘInstagram)

特に最近流行しているインフルエンザについては、「かからないに越したことはないけれど、みんながかかってやっと終わる伝染病」とし、懸念を示した。

実際に公開された写真には、病院を行き来しながら点滴治療を受ける様子や、子どもたちの世話に追われて休む暇もない一日がそのまま写し出されていた。

イ・ジヘは「なぜ“ママ”という言葉があんなにも胸に響いて、込み上げてくるのか、子どもを育てながらより実感する」と深い共感を示した。

(写真=イ・ジヘInstagram)

続けて「体力がだんだん落ちていく年齢になってきたから、なおさらそう感じるのだと思う。運動不足なのかなと思いつつも、隙さえあれば寝たい」と率直な胸の内を明かした。それでも「分かりません。ただ、ファイトです！」と、彼女らしい明るさで文章を締めくくった。

これを見たネットユーザーからは、「これこそが現実の育児」「母親たちの気持ちを代弁している」「インフルが回ると家の中が壊滅するの、共感」「それでも笑顔を失わないのが本当にすごい」といった熱い反応が寄せられた。飾らない告白と生活に密着した日常に、「なんだか余計に応援したくなる」という声も続いている。

1980年1月11日生まれのイ・ジヘは、1998年に男女グループ「S#ARP」のメンバーとしてデビューし、『Tell Me, Tell Me』『My Lips Like Warm Coffee』などのヒット曲で愛された。

2017年には税理士のムン・ジェワンと結婚し、2人の娘をもうけている。現在は、YouTubeチャンネル運営やバラエティ出演など幅広く活動している。

（記事提供=OSEN）