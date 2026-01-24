タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）に、歌手のアグネス・チャン、お笑い芸人・原口あきまさ＆めぐみ夫妻、女優の中越典子がゲスト出演。３人の息子がそろって米国の名門・スタンフォード大学に通っていたアグネスの“教育論”に、興味津々で聞き入った。

勉強が楽しくなるためにどうしてきたか？についてアグネスが「勉強を立体化することが大事だと思う」と話すと、藤本を始め全員が「？？」の表情。すると「教科書をもらったら、一回最初から最後までみんなでサラッと見て、楽しみながら今年は何やるかな〜って。こういうことやるかなと思ったら、習うことと関係あるような活動をする」とアグネス。

「博物館に行ったり、雨について勉強するなら、雨の日に外に出て、『かたつむり探そう！』。びしょびしょになってシャワー浴びて、『なんで雨が降るんだろう』って雲の話をしたり、世界地図を広げて『どこが一番雨が降るんだろう』とか」と具体的に“立体化”の例を語った。

また、自分に課したルールとして、子どもが質問をしてきた時に、「どんなに忙しくても『ちょっと待って』って言わない」を挙げ、「なんで空は青いの？」「なんで海はしょっぱいの？」などと質問してきた時は、「ご飯作っていても火を止める。『よく聞いてくれたね』『ママもわからないけど、いい質問だよ』って、一緒に調べる」ようにしてきたという。

これには藤本が「先生だよね、家で先生やってる」と驚がくの声を挙げるなど、藤本＆庄司夫妻、原口夫妻、中越は感心するばかりだった。

そのほか、「小さい時から本を読んであげて、文字が大好きな子にした。読解力がつくから」と話したが、学校の勉強に関しては「１個だけでいいんですよ、得意科目は」と指摘。「私の場合は得意なところを必死で伸ばした。ちょっとした博士みたいになる」とし、数学が得意で他の科目が嫌いだった長男には、数学を一生懸命やらせて自信をつけさせてから、「数学できるから、他もできるんじゃない？」という風にもっていったと話した。

一方で、「漫画とゲームは高校まで禁止」したそうで、理由は「漫画というのは漫画家の世界。文字とか口で伝える、彼らは想像しなくちゃいけないから。想像力をつけないとＡＩ時代はだめ。ゲームや漫画は中毒性がある。脳の中にホルモンが出て興奮しちゃうから、１５歳以下の子がやるとなかなかやめられない」と持論を語った。