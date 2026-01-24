3.2L直6エンジンが放つ主張の強烈さ

BMW M2 CSの本領を解き放てば、F90型M5 CSとE46型M3 CSLへ通じる特徴が顕になる。まるで、輝かしい時代をオマージュしたように。

M3 CSLの積む「S54型」3.2L直6エンジンが発する主張の強烈さは、どんな最近のMモデルにも敵わない。機械音と吸気音が重なるシンフォニーは壮大。37.6kg-mの最大トルクを得るには、4900rpmが必要になる。360psに至るのは、7900rpmに達した時だ。



手前からBMW M2 CSとBMW M3 CSL、BMW M5 CS ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

M2 CSは、あからさまに速い。2750rpmから66.1kg-mの大トルクが湧き出るから。それでも、音響的にはM3 CSLの方が高速。アクセルペダルの角度を深めるほど、響きは刺激的に変化する。特に6000rpm以上でのクレッシェンドは、鳥肌モノ。

だが、強化エンジンマウントのおかげで、通常よりM2 CSの刺激も増している。Mパフォーマンス・マフラーを組めば、更に劇場感は高まるはず。

ドライバーが努力しただけ濃厚に報われる

M2 CSの乗り心地は、徹底した姿勢制御で荒れた路面での硬さを隠さない、M3 CSLを彷彿とさせる。同時に数100kg増しの車重を受け止め、包み隠し、路面との設置性が高度に保たれる様はM5 CSへ通じる。アダプティブダンパーの恩恵だろう。

コーナリングの精彩さも、2台の印象が絶妙にクロスオーバーする。最新の電子制御技術により、出色の敏捷性を叶えつつ、巧妙に統制されている。



BMW M3 CSL（E46型／2003〜2004年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

クイックなステアリングラックが組まれ、トレッドが拡幅されたM3 CSLだが、軽快感はM2 CSへ及ばない。反面、精緻な回頭性と滑らかさ、秀抜のバランスには唸らされる。太いミシュラン・タイヤを振り回したいと思わせる、信頼感を築ける。

1歩踏み出せば、見事な漸進性と繊細さで応える。限界へ迫るほど、研ぎ澄まされた能力が表出する。ドライバーが努力しただけ、濃厚に報われる。

一緒の時間が増すほど意のままに

かたやM5 CSは、過剰なパワーが興奮の中心。スタビリティ・コントロールを切り、後輪駆動モードにし、コーナーで6割ほどのパワーを開放すれば、リアのピレリ・コルサは滑らかにサイドスライドを始める。アングルを絞るか緩めるかは、ドライバー次第だ。

四輪駆動モードを選べば、積極的で正確なステアリングへ魅了されつつ、4.4L V8ツインターボを完全に開放できる。その勢いは、今でも驚異的で間違いない。



手前からBMW M2 CSとBMW M5 CS ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

踏み込む自信を抱かせ、運転技術まで高めてくれる。一緒の時間が増すほど、意のままに操れるようになる。筆者が知る限り、この能力はスーパーサルーン随一だと思う。

長所が絶妙に融合した近年のベストM

果たしてM2 CSは、M5 CSに並ぶ豊満なパワーと自在な操縦性を宿す。様々な状況で速く、刺激的な体験が身近にある。深く満たされるのに、M3 CSLほど気張る必要はない。

他方、大きすぎないボディとステアリングの正確性、信頼感の抱きやすさはM3 CSLへ匹敵する。2ドアクーペというパッケージングも近い。2台の長所が絶妙に融合している。



BMW M2 CS（G87型／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

もし可能なら、直6エンジンの主張を強め、右ハンドルのペダルレイアウトを整え、ステアリングホイールの直径を僅かに縮めたい。だがそれは、強いていえば。歴代最高とはいえなくても、G87型M2 CSが近年のベストMであることに疑いようはない。

番外編：深夜に飛ばした真新しいM3 CSL

23年前、AUTOCAR英国編集部までM3 CSLの広報車を自走で運んでくれたのが、スタントドライバーのマウロ・カロ氏。今回の比較試乗にも、ご協力いただいた。

「比較試乗の仕事が終わったある日、担当スタッフから次週も仕事を頼まれたんです。ミュンヘン行きの最終便で飛んで、深夜にM3 CSLを飛ばしました。途中で止まったのは、給油と（ドーバー海峡を渡る）フェリーへ乗った時だけでしたよ」



BMW M3 CSL（E46型／2003〜2004年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「でも、信じられないほど幸せな時間でした。ドイツのアウトバーンで、アストン マーティンDB9を追走したのは忘れません。ロンドンのオフィスには、翌日の午前中に到着。引き渡すと、試乗評価でミルブルックのテストコースへクルマは向かいました」

「その左ハンドルのM3 CSLを、翌週にミュンヘンまで戻したのも自分です。今考えても、興奮するような出来事でしたね」

M2 CSにM3 CSL、M5 CS 3台のスペック BMW M2 CS（G87型／英国仕様）

英国価格：9万2475ポンド（約1923万円／試乗車）

全長：4587mm

全幅：1887mm

全高：1395mm

最高速度：302km/h

0-100km/h加速：3.8秒

燃費：10.0km/L

CO2排出量：226g/km

車両重量：1700kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：530ps/6250rpm

最大トルク：66.1kg-m/2750-5730rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動

BMW M3 CSL（E46型／2003〜2004年／英国仕様）

英国価格：5万8455ポンド（新車時）

全長：4492mm

全幅：1780mm

全高：1365mm

最高速度：249km/h

0-97km/h加速：4.9秒

燃費：8.4km/L

CO2排出量：287g/km

車両重量：1385kg

パワートレイン：直列6気筒3246cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：360ps/7900rpm

最大トルク：37.6kg-m/4900rpm

ギアボックス：6速オートメーテッド・マニュアル（SMG）／後輪駆動

BMW M5 CS（F90型／2021〜2023年／英国仕様）



スタントドライバーのマウロ・カロ氏（左）

英国価格：14万780ポンド（新車時）

全長：4956mm

全幅：1903mm

全高：1473mm

最高速度：305km/h

0-100km/h加速：3.0秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：256g/km

車両重量：1825kg

パワートレイン：V型8気筒4395cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：635ps/6000rpm

最大トルク：76.3kg-m/1800-5600rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動