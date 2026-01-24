傑作のM3 CSLとM5 CSでM2 CSを探る

新しいG87型BMW M2 CSは、Mモデルの中でも特別な1台だと思う。2025年の英国ベスト・ドライバーズカー選手権（BBDC）では評価が伸びなかったが、時間をかけてグレートブリテン島北部の湖水地方で堪能していれば、結果は少し違っていたはず。

【画像】近年のベストM BMW M2 CS E46型M3 CSLとF90型M5 CS 最新M3とM5も 全189枚

筆者の直感を裏付けるには、相応な評価のモデルと乗り比べるのがいい。「コンペティション・スポーツ」、CSを名乗るのに相応しいことも、明らかにできる。



右からBMW M3 CSLとBMW M2 CS、BMW M5 CS ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

5年モノのF90型M5 CSと、23年モノのE46型M3 CSLと一緒の小旅行なら、休み明けの月曜日でも大歓迎だ。気は早いが、今年のクリスマスプレゼントで1台を選べるなら、読者はどれにするだろう？ 中古の2台は、入手できる機会が限られるけれど。

英国にあるM3 CSLは、2003年の生産終了後に約350台まで増えたが、現在は300台を下回る。M5 CSは、1番多かった時期でも50台以下。最近はコレクターズアイテムと化しているが、車庫に飾っておくだけではもったいない。

徹底した軽量化で車重は1385kg

徹底した軽量化が図られたM3 CSLのフロントバンパーは、複合素材製。カーボンファイバー製のスプリッターが前端を飾り、落ち葉を盛大に吸い込みそうな丸いインテークが開いている。スパルタンな出で立ちが、気持ちをうずかせる。

ボンネットはアルミ製で、バケットシート・シェルはFRP製。E46型の時代には、現実的な価格でカーボン製にすることが難しかったのだろう。ブレーキディスクはスチール製だが、これも同じ理由だと思う。



BMW M3 CSL（E46型／2003〜2004年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ルーフパネルは、BMWの量産モデル初となるカーボン製。アルミホイールは鍛造品だ。それ以外にも余分な重さが省かれ、通常のM3より110kg軽い1385kgを実現している。

M3 CSLを彷彿とさせるダックテール

M5 CSの軽量化はそこまで入念ではないが、ゴールド・ブロンズに染められた鍛造ホイールは工芸品のよう。ボンネットはカーボン製で、裏面にM5 CSと刻まれ、開くのが楽しみになる造形美を隠している。

ブレーキディスクはカーボンセラミック。実測値での車重は1940kgあり、通常のM5 コンペティションより70kg削られているが、軽くはない。



BMW M2 CS（G87型／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

M2 CSのルーフもカーボン製。トランクリッドもカーボン製で、M3 CSLを彷彿とさせるダックテール・スポイラーが生えている。ホイールは、こちらもゴールド・ブロンズの鍛造品。内装にも手が加えられ、通常のM2より30kg軽い1700kgに収まる。

オプションのカーボンセラミック・ブレーキとMパフォーマンス・マフラーを組めば、もう少しダイエットできる。理想ほど軽くはないが、1675kg位にはなるだろう。

僅かにオフセットしたペダル

M2 CSのドアを開くと、完璧なドライビングポジションにあるM5 CSとほぼ同じ、カーボン製バケットシートが迎えてくれる。だが、ペダルが僅かにオフセットし、右足の動きが制限されている。シートの取付け角度も、少し急すぎる。

ステアリングホイールはアルカンターラ巻き。直系はやや大きい。それでも、背もたれが固定されたバケットシートが載る、M3 CSLより望ましい運転姿勢を取れる。



BMW M3 CSL（E46型／2003〜2004年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

M3 CSLの内装は、徹底的にシンプル。ドライブモードを細かく変更できるタッチモニターや、鮮やかなアンビエントライトが登場する以前だから当然だろう。ドアの内張りは、一切無駄のない造形のカーボン製だ。

あるのは、6速セミATの変速とスタビリティ・コントロール、アクセルレスポンスを調整する物理ボタン。設定に迷うことはない。人工音もないから、咆哮を直で浴びれる。

超絶水準のパフォーマンス

M3 CSLは、孤高の直列6気筒・自然吸気エンジンの荒々しい特性と、セミATの容赦ない変速を、強烈な一体感で謳歌するため生まれた別次元のMモデルといえる。

M5 CSは、現代的なMモデル像を追求しつつ、パフォーマンスは超絶水準。635psを繰り出すV8ツインターボと可変式四輪駆動システムの恩恵で、アウトバーンを疾走する超特急から、ワインディングを暴れまわるドリフトマシンまで、個性は変幻自在だ。



BMW M5 CS（F90型／2021〜2023年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

果たして、ここ25年間のベストMと呼べるM3 CSLとM5 CSに、M2 CSの運転体験は勝るだろうか。凌駕は無理かもしれないが、匹敵すると筆者は予想する。

この続きは、BMW M2 CS比較試乗 傑作を超えるか？（2）にて。