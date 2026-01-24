アメリカでは今後数日間、記録的な寒波が広範囲を襲う予報で、インフラや交通の混乱が懸念されています。一方、オーストラリアでは熱波により全豪オープンの試合が一時中断されました。

CNNによりますと、アメリカでは、東部から南部にかけての広範囲を記録的な寒波が襲う予報となっています。凍結などによる交通やインフラへの影響も懸念されていて、一部の地域では停電が数日間続く可能性もあるということです。

寒波の影響を受ける国民は3分の2にのぼるとされ、ニューヨーク州を含む少なくとも16の州や首都・ワシントンで非常事態が宣言されています。

ワシントンでは最大25センチの雪が積もる予報もあり、連邦政府機関は、26日に閉鎖することを決めています。

空の便にも影響が出ていて、25日に予定されていた5000以上の便が欠航になったということです。

こうした中、トランプ大統領は23日、自身のSNSに「こんな事態は経験したことがない」とした上で、「暴動を扇動する環境活動家たちに説明してほしい。地球温暖化はいったいどうなったんだ？」と皮肉を述べ、気候変動に懐疑的な姿勢を改めて示しました。

一方、南半球のオーストラリアは猛暑に見舞われています。ロイター通信によりますと、メルボルンで24日、テニス・全豪オープンの試合が一時中断される事態となりました。

最高気温は40度にのぼると予想されていたため、試合時間は1時間早められていましたが、選手が熱中症にかかったため、スタジアムの屋根を閉じるなどの対策が講じられたということです。