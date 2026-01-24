将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で第2局1日目の対局を行い、藤井王将が57手目を封じて指し掛けとした。あす25日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

挑戦者・永瀬九段の先勝で迎えたシリーズ第2局。京都市の伏見稲荷大社を舞台に争われている本局は、藤井王将の先手で角換わりの出だしとなった。

解説を務めた齊藤優希四段（29）は、「後手の永瀬九段の対応に注目していたが、想像していない早繰り銀だった」とコメント。手が広い局面とあり、「封じ手の局面は難解で、常に均衡を保っている。序盤ならまだしも、駒がぶつかってきている状態ではかなり難しいこと」と印象を語っていた。

午後6時、立会人の福崎文吾九段（66）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の藤井王将は一息ついた後にに「封じます」と発声し、指し掛けとした。封じ手の考慮時間は38分。

第2局はあす25日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再会される。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太王将 4時間16分（消費3時間44分）

永瀬拓矢九段 4時間18分（消費3時間42分）

