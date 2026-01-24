みなさんは、ビールの消費量が多い国といわれたらどの国を思い浮かべますか。キリンホールディングス株式会社（東京都中野区）が実施した「2024年 世界主要国のビール消費量調査」によると、世界のビール総消費量は「約1億9412万kl」（前年比0.5％増）で、東京ドーム約157杯分に相当することがわかりました。また、国別ビール消費量は、「中国」が22年連続で1位、「日本」は11位となりました。



【ランキングを見る】2024年「国別ビール消費量ランキング」

調査は、世界各国のビール協会などに対して独自に実施したアンケート調査と最新の海外資料に基づき、計170の世界主要国および各地域における2024年のビール消費量をまとめたといいます。



「2024年の世界のビール総消費量」は、前年より約89万kl（大びん633ml換算で約14億本）増え、「約1億9412万kl」（前年比0.5％増、大びん633ml換算で約3067億本）となり、東京ドーム約157杯分（東京ドーム1杯は約124万kl）に相当することがわかりました。



国別の「ビール消費量」ランキングで見ると、「中国」（4053.4万kl、前年比3.7％減）が2003年から22年連続で1位に。次いで、2位「アメリカ」（2234.0万kl、同0.5％減）、3位「ブラジル」（1530.4万kl、同1.1％増）、4位「メキシコ」（1078.7万kl、同5.4％増）、5位「ロシア」（951.2万kl、同9.0％増）がトップ5となり、「日本（※ビール、発泡酒、発泡酒2の合計）」（413.5万kl、同2.7％減）は11位となりました。



そのほかでは、「南アフリカ」（458.6万kl、同4.5％増）が2023年の10位から7位に、12位の「インド」（344.4万kl、同14.6％増）が、トップ25の中で最も大きく前年比で消費量を伸ばしました。



地域別ではアジアが17年連続で1位

地域別で見ると、「アジア」（6333.0万kl、同1.4％減）が32.6％で17年連続1位となったものの、中国や日本などの減少が影響し、前年を下回りました。



続く2位には「ヨーロッパ」（4923.2万kl、同1.4%増）、3位には「中南米」（3764.7万kl、同1.6％増）がトップ3にランクインしました。



国別1人当たりビール消費量はチェコが1位

「一人当たりのビール消費量」を国別で見ると、「チェコ共和国」（148.8L）が32年連続で1位。次いで、2位「リトアニア」（110.6L）、3位「オーストリア」（104.6L）、4位「アイルランド」（99.0L）、5位「クロアチア」（95.1L）がトップ5となりました。



そのほか、昨年8位の「ドイツ」（86.9L）は10位にランクダウン、前年10位の「スロベニア」（88.4L）は8位にランクアップ、「日本」（33.7L）は56位となり、大びん633ml換算で約53.3本（前年比1.2本減）となりました。