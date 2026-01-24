JR西日本は、あす（25日）強い気圧配置の影響による低温、降積雪、強風などが見込まれるとして、因美線・芸備線の運休などの運転計画を発表しました。

あす25日の運転計画は以下の通りです。

＜芸備線＞

大雪のため、 始発から東城駅～備後落合駅間で列車の運転を取りやめます。 そのため、次の列車は以下の区間で運転を取りやめます。

（１月２５日）

【新見⇒備後落合方面】

・新見駅 ５時１６分発 快速 備後落合行き 東城駅～備後落合駅間

・新見駅１３時００分発 普通 備後落合行き 東城駅～備後落合駅間

【備後落合⇒新見方面】

・備後落合駅 ６時４１分発 普通 新見行き 備後落合駅～東城駅間

・備後落合駅１４時３９分発 普通 新見行き 備後落合駅～東城駅間

＜因美線＞

因美線では降積雪のため、始発列車から智頭駅～美作加茂駅間で終日運転を取りやめます。 このため、津山駅⇒智頭方面行きの列車は「美作加茂行き」として運転し、美作加茂駅で折り返し運転を行います。 なお、以下の列車は津山駅～美作加茂駅間においても運転を取り止めます。

（１月２５日）

【津山⇒智頭方面】

・津山駅（１５時１４分発）⇒普通 智頭行き

【智頭・美作加茂⇒津山方面】

・美作加茂駅（２１時２９分発）⇒快速 津山行き

JR西日本では、今後現地の気象状況により、運転計画が急遽変更となる場合があるとしてHPなどで運行状況を確認するよう呼びかけています。