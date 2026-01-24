2025年度にスポーツ界で優れた成績を収めた九州・沖縄ゆかりの選手や団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市」で行われ、4個人が表彰された。

今回新設された全国大会などで活躍した九州在住の高校生以下のアスリートを表彰する「OTTO！未来アスリート賞」は、昨年全国中学校大会の陸上女子100メートル障害で2連覇を果たした今村好花（15）＝福岡・太宰府東中3年と、昨年のスケートボードの国際大会「ワールドスケートボードストリート2025北九州」女子を制した松本雪聖（いぶき）（13）＝熊本・竜北中2年＝に贈られた。

◇ ◇ ◇

松本は昨秋の「ワールドスケートボードストリート2025北九州」で女子世界一に輝き、OTTO！未来アスリート賞の栄誉を手にした。贈呈式でのあいさつで「世界大会での優勝は一つの目標でした。五輪にも出場できるよう頑張ります」と意欲を語った。

男女のストリートで五輪2連覇を達成するなどスケートボード大国の日本。10代前半の台頭が目覚ましい国内で、松本は10歳から活躍し「天才」の異名を取ってきた。24日時点の女子世界ランキングでも2021年東京五輪金メダルの西矢椛（サンリオ）ら強豪を抑えて13歳で1位に立つ。

両親と弟の4人で熊本県氷川町に暮らす。学校では競技の話題は出さず「友人から『恋バナ』（恋愛の話）を聞くのが楽しい」という、ごく普通の中学2年生だ。明るい性格で、スケートボード仲間からは名前の「いぶき」にちなんで「イブキング」のニックネームで愛されているという。

今年初戦は3月にブラジル・サンパウロで行われる世界選手権。28年ロサンゼルス五輪につながる重要な大会だ。松本は「メダルを獲得できるよう今の自分ができる最高のトリック（技）で挑みたい」と決意を新たにした。（山崎清文）