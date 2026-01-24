J1アビスパ福岡のFWシャハブ・ザヘディ（30）が24日、昨季J1王者を相手に順調な仕上がりをアピールした。宮崎キャンプ最終日に宮崎市のひなた陸上競技場で行った鹿島との練習試合（45分×4本）で2得点。3―3の引き分けに持ち込んだ。

昨季はリーグ戦無得点だった元イラン代表は2本目に途中出場。0―3で迎えた42分、右クロスに合わせて得点。3本目には強い逆風の中でミドルシュートを決めた。試合後には「チームの状態が非常に良いので結果を残せた」と強調した。

加入1年目の2024年にチーム最多の9得点をマーク。昨季はヘルニアの手術などもあり、天皇杯での1得点に終わったが、塚原真也暫定監督は「彼にどう点を取らせるかは非常に大事な要素」と重視するサイド攻撃を絡めた得点にうなずいた。

宮崎キャンプ中の4試合で計18得点。来季加入予定で、今季は特別指定選手になる見通しの前田快（神奈川大）も中盤で積極的なプレーを見せた。攻守の切り替えに課題は残ったが、昨季リーグ17位タイの34得点に終わった決定力に収穫を得て、2月8日の岡山との開幕戦に向かう。（末継智章）