2025年度にスポーツ界で優れた成績を収めた九州・沖縄ゆかりの選手や団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市で行われ、4個人が表彰された。プロフェッショナル部門では、昨季、育成出身選手として初の首位打者を獲得し、5年ぶりの日本一に貢献したソフトバンクホークスの牧原大成内野手（33）が選ばれた。

◇ ◇ ◇

茶色のスーツを身にまとった牧原大は「個人的にもいい成績で、チームも日本一で終わることができた。栄誉ある賞をいただき感動」とほほえんだ。昨季は打率3割4厘で育成出身初の首位打者や、悲願のゴールデングラブ賞を獲得。苦労人は充実の1年を過ごした。

さらなる飛躍を期す2026年。まずは世界の舞台で結果を残す。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として、前回大会に続き出場する。急きょ追加招集された前回からの3年間で自身は大きく成長。「今はそっち（WBC）に気持ちを全部振っている。いい成績を出せるよう頑張りたい」と力を込めた。

代表では、内外野全ポジションなどユーティリティー性を求められる。自主トレでは中堅守備をこなすなど、急ピッチで調整し、世界の舞台で暴れる自信はある。贈呈式では「大谷翔平より牧原大成を応援してください」と観衆に呼びかけた。

過去の大会後、シーズンで苦しむ選手もいた。「WBCに出て調整できませんでした、では通用しない。二塁のポジションは本当に誰にも譲る気はない」。自身初の全試合出場も視野に、牧原大が今年を一気に駆け抜ける。（鬼塚淳乃介）