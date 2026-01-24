ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は24日の3日目11、12Rで準決勝戦が行われ、25日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。なお、枠番は“スーパーアミダマシーン”で決まった。

準決勝戦11Rの瓜生正義（49＝福岡）はダッシュ5コースから「だいたい、いいのが行けたんじゃないかな」と振り返るコンマ09の仕掛けで捲り差して追走。1周2マークで末永和也に差し返されはしたものの、3番手を守ってファイナルに進出した。

相棒の58号機は、どの足も納得いくレベル。2日目の準々決勝戦9Rで3着に入った後は「安定板がない方が乗りやすい」と語っていたが「ついても、ある程度バランスが取れている」と修正に成功したようだ。

頂上決戦は2号艇。「2コースは1回もやってないんで、スタートの感覚は合わせたい」と気持ち良くスリットを通過できるよう、大時計との呼吸を整えて本番に臨みたい。

このタイトルは2021年12月7日の鳴門で6強入りして1号艇となったが、丸野一樹の捲り差しに屈して2着。「リベンジ？そんな感じはないですけど、できる限りのレースをしたい」と“走る選手会代表”は平常心で臨む構えだ。