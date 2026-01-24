ロックバンド「LUNA SEA」の公式サイトは、昨年12月にメンバーのSUGIZOさんが交通事故に遭ったことにより延期した公演を、3月に振り替えて開催することを発表しました。



【写真を見る】【 SUGIZO 】交通事故での活動休止から復帰 昨年12月23日の中止公演は3月12日に振替で開催決定【 LUNA SEA 】





公式サイトでは「振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025」と題して報告。「＜振替公演＞ 2026年3月12日 (木) 有明アリーナ 開場 17:30｜開演 18:30」と、振替公演の開催を発表しました。

合わせて、公式サイトでは「昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして」「皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます」とファン・関係者に向け陳謝。そして「事故のお相手さまへ、メンバー 一同、心よりお見舞い申し上げます」と伝えています。





公式サイトでは、振替公演決定について「その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ」「これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しました」と説明しています。

公式サイトでは、チケットの振替や払い戻しについての詳細へのリンクを掲出しています。







SUGIZOさんは、昨年12月18日に自身が運転する乗用車とバイクとの間で接触事故が発生し、負傷して治療を受けていました。そして「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」「今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」とのメッセージを、公式サイトを通じて発表していました。

