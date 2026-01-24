歌手アグネス・チャン（70）が、24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」受験シーズン到来SPに出演。子どもへのルールを明かした。

3人の息子が、米カリフォルニア州にある世界大学ランキングTOP3常連校のスタンフォード大学を卒業している。アグネスは、一番厳しかった子どもとのルールを「漫画とゲームは高校まで禁止でした」と明かした。

そして「漫画は漫画家の世界じゃないですか。でも、文字とか口で教える物語っていうのは彼らが想像しなきゃいけないから…。想像力つけないとAI時代はダメだなと思って、それで」と説明をした。

なぜ高校までかを聞かれると、「実は自制心というのは、小っちゃい時は例えば漫画とかゲームは中毒性があるんですね。好きになっちゃうと脳の中にホルモンが出てきて興奮しちゃうとか。それが中毒性があるので16歳とか15歳以下の子がやるとなかなかやめられない」と語った。

そして庄司智春が「どうします？ 今の時代でアグネスさんがお子さんと携帯とかスマホを持つ時代。やっぱり高校生ぐらいまでは持たせないよな教育をします？」と聞くと、「今は難しいと思うんですよ。だから…一番大事なのは携帯とかゲームとかが一番の娯楽だと思わせないこと。それより面白いものがあるって。それ以外にこれより面白いことがある。例えばお父さんが面白いとか」と庄司に伝えた。すると庄司が「難しいな」と答え、笑いが起きた。そして藤本美貴は庄司に向かい「頑張れ〜」と言い、庄司が「頑張れ〜じゃないだろ」と笑った。