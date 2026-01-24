卓球男子シングルスで世界ランキング５位の張本智和（トヨタ自動車）が、日本一奪還に向けて大きな収穫を得た。

２年ぶりの優勝を目指す全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）の準々決勝では、木造勇人（関西卓球アカデミー）に４―３で勝利。第１ゲームは先取するも、第２、３ゲームを落とす苦しい展開。それでも終盤は底力を発揮し「リードされた展開でしか得られない恐怖感、焦りを経験できた」と前向きに振り返った。

頂点を見据える上で、接戦を経験できたのはプラス。「できれば昨日みたいにストレートで勝ちたい。でもスルスル勝ちすぎると、急に山場を迎えた時にどうしたら良いか分からないところはある。こういう試合になって勝てたことは、結果論で考えれば良い収穫になった」と胸の内を明かした。

２５日の準決勝は前回大会覇者・松島輝空（木下グループ）と対戦。前回大会は準決勝で松島に敗れており、リベンジを懸けた一戦となる。「２年連続同じ失敗は許されない。でも、彼は去年の彼よりも強い彼に１年を通してなっている。明日は去年の彼に勝つことより難しいことだと思うので、そこは覚悟しておきたい」。日本のエースとして、プライドを持って最終日に挑む。