「ＷＥＳＴ．」の重岡大毅が２４日放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。猴畫絅ャンセル界隈瓩離瓮鵐弌爾鯔熟した。

この日は兵動大樹の温泉ロケＶＴＲが紹介された。これを受け、温泉は好きか？と聞かれた重岡は「めっちゃ行きますよ。スーパー銭湯も好きですしね」とニッコリ。

ＭＣのハイヒール・モモコから「ＷＥＳＴ．全員で風呂入るとかある？」と尋ねられると、重岡は「いや〜。でも、なんか一回、ツアー先のホテルに大浴場付いてて…みたいなんはあったりするっすね」と振り返りつつ、「桐山（照史）はシャワーで全部済ますんで…」とこぼした。

モモコが「え！？ 温泉行っても？」と驚くと、重岡は「イヤなんですって。『お風呂入りたくない』って。潔癖とかそういうのじゃなくて、ただ単に。意味が分からないっす」と困惑顔だ。

兵動が「イメージ、（桐山は）ものすごい『浸かり顔』っていうか。ものすごい似合うやん」と指摘すると、重岡は「ですよね。せっかちなんでしょうね。シャワーも３分ぐらいでいつも出てくるで」と証言した。

さらに兵動が「逆に重ちゃんが『シャワー顔』やな」と笑うと、重岡は「え！ ウソやん！ 温泉顔ですよ。待ってますよ、仕事」とカメラの向こうの関係者にラブコールを送った。