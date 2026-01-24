前名古屋市長で地域政党「減税日本」の代表を務める河村たかし前衆院議員と立憲民主党を離党した原口一博前衆院議員は、新党の立ち上げを発表しました。

24日午後、河村氏と原口氏はそろって記者会見に臨み、新たな政党名を「減税日本・ゆうこく連合」とすると発表しました。

2人は新党の「共同代表」に就くほか、前衆院議員のメンバーは減税日本の竹上裕子氏、平岩征樹氏、参政党を離党した鈴木敦氏をあわせた計5人だということです。

河村氏は、2月8日に投開票を迎える衆院選に向けて国政政党の要件となる「現職国会議員が5人以上」を満たした新党の結成を模索していました。

また、立憲民主党に所属していた原口氏も公明党との新党「中道改革連合」の結成に反発して合流せず、自ら立ち上げた政治団体「ゆうこく連合」の政党化を目指していて、2人の思惑が合致した形です。

「減税日本」の関係者によりますと、衆院選をめぐり、愛知の8つの選挙区でそれぞれ「減税日本」から立候補を予定していた河村氏を含む8人は、いずれも新党「減税日本・ゆうこく連合」からの出馬とする方針だということです。

河村氏が立候補を予定する愛知1区では、これまでに「中道改革連合」の元職吉田統彦氏（51）、自民党の元職熊田裕通氏（61）、参政党の新人、近田茜氏（33）が立候補を予定しています。