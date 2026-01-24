◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）

前日最終オッズが１月２４日、ＪＲＡにより発表された。

単勝１番人気は（１４）ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）で３・０倍。イクイノックス、ドウデュースと同世代のベテランだが、まだまだ衰えは見られない。重賞では３戦連続２着とあと１歩が届いていないが、毎回崩れずに末脚を使う点が評価されているようだ。

２番人気は（９）ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）で３・９倍、３番人気も４歳馬の（４）ジョバンニ（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が６・８倍で続く。マスカレードボール、ミュージアムマイルの活躍でレベルの高さが評判の世代だが、この２頭は古馬とは初対戦。どんなパフォーマンスを見せるのか注目が集まっている。

４番人気は（１２）ディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）で８・７倍。５番人気はこちらも４歳馬の（１５）ファウストラーゼン（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）が９・９倍で続き、ここまでが１桁オッズとなっている。

以下（５）マテンロウレオ（牡７歳、栗東・昆貢厩舎、父ハーツクライ）１０・９倍、（３）マイネルエンペラー（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ゴールドシップ）１１・０倍、（１）チャックネイト（セン８歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）２３・２倍と続いている。

馬連は（９）―（１４）が８・４倍、（４）―（１４）が１０・０倍、（４）―（９）が１０・７倍、（１２）―（１４）が１１・７倍、（５）―（１４）が１５・７倍、（３）―（１４）が１６・３倍、（１４）―（１５）が２０・３倍と上位人気の組み合わせが順当に売れている。

３連単は（１４）→（９）→（４）の５０・９倍が１番人気で、１００倍以下の組み合わせは１３通りとなっている。